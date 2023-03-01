الأربعاء 9 شعبان 1444 ﻫ - 1 مارس 2023 |
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طقس مستقر كلياً على لبنان... إليكم التفاصيل

منذ 12 دقيقة
توقعات الطقس

توقعات الطقس

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يؤثر طقس مستقر كلياً على لبنان اليوم وفي الايام الثلاثة المقبلة يترافق مع كتل هوائية دافئة ودرجات الحرارة فوق معدلاتها على ان تعود وتنخفض بين أواخر الاسبوع ومطلع الاسبوع المقبل.

تفاصيل طقس اليوم الاربعاء:

١- الحرارة ساحلاً ١٦ و٢٧ درجة بقاعا بين ٧ و٢٤ درجة وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ١٢ و٢٢ درجة.
٢- الجو: مشمش
٣- الرياح: شرقية ليلاً وشمالية غربية نهاراً ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و٩٥٪
٥- الضغط الجوي السطحي ١٠١٦ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة

طقس اليومين المقبلين:

الخميس: طقس مستقر مشمس والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٧ و٢٧ درجة ساحلا وبين ٧ و٢٤ درجة بقاعاً وبين ١٢ و٢٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلا جنوبية غربية نهارا ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الجمعة: طقس مستقر يتخلل الجو سحب عالية والحرارة تنخفض قليلا وتتراوح بين ١٥ و٢٥ درجة ساحلا وبين ٧ و٢٢ درجة بقاعاً وبين ١١ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلا جنوبية غربية نهارا نشطة وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س.

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