الأثنين 29 رجب 1444 ﻫ - 20 فبراير 2023 |
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طقس مستقر كلياً يؤثر على لبنان ولا عواصف متوقعة

منذ ساعة واحدة
الثلوج في لبنان

الثلوج في لبنان

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يؤدي مرتفع جوي الى طقس مستقر كلياً يؤثر على لبنان اليوم وفي الايام الثلاث المقبلة، ولا عواصف متوقعة في المدى المنظور.

تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً ١٢ و ٢٠ درحة، بقاعا بين ٤ و ١٦ وعلى ال ١٠٠٠متر بين ٨ و ١٤.
– الجو : قليل السحب.
– الرياح: شرقية ليلاً وشمالية غربية نهاراً ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
– الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و ٩٥ ٪؜.
– الضغط الجوي السطحي ١٠٢٥ hpa.
– الرؤية جيدة.
– البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الثلاثاء: طقس قليل السحب الى غائم جزئياً والحرارة تنخفض بشكل ملحوظ تتراوح بين ٩ و ١٧ ساحلا وبين ٢ و ١٢ بقاعاً وبين ٦ و ١٠ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلا وغربية نهارا ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

الاربعاء: طقس قليل السحب الى غائم جزئياً والحرارة مستقرة وتتراوح بين ٩ و ١٧ ساحلا وبين ٢ و ١٢ بقاعاً وبين ٦ و ١٠ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلا وغربية نهارا ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

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