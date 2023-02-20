طقس مستقر كلياً يؤثر على لبنان ولا عواصف متوقعة

يؤدي مرتفع جوي الى طقس مستقر كلياً يؤثر على لبنان اليوم وفي الايام الثلاث المقبلة، ولا عواصف متوقعة في المدى المنظور.

تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً ١٢ و ٢٠ درحة، بقاعا بين ٤ و ١٦ وعلى ال ١٠٠٠متر بين ٨ و ١٤.

– الجو : قليل السحب.

– الرياح: شرقية ليلاً وشمالية غربية نهاراً ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

– الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و ٩٥ ٪؜.

– الضغط الجوي السطحي ١٠٢٥ hpa.

– الرؤية جيدة.

– البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الثلاثاء: طقس قليل السحب الى غائم جزئياً والحرارة تنخفض بشكل ملحوظ تتراوح بين ٩ و ١٧ ساحلا وبين ٢ و ١٢ بقاعاً وبين ٦ و ١٠ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلا وغربية نهارا ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

الاربعاء: طقس قليل السحب الى غائم جزئياً والحرارة مستقرة وتتراوح بين ٩ و ١٧ ساحلا وبين ٢ و ١٢ بقاعاً وبين ٦ و ١٠ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلا وغربية نهارا ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.