طقس مستقر مع نهاية الأسبوع... إليكم التفاصيل

ينحسر المنخفض ويستقر الطقس تدريجياً مع عودة الارتفاع بدرجات الحرارة، هذا استقرار يمتد لغاية ليل الثلاثاء من الاسبوع القادم.

في تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ١٦ و ٢٤ درجة بقاعا بين ٦ و ١٩ درجة وعلى ال ١٠٠٠متر بين ٩ و ١٧ درجة.

– الجو: مشمس الى غائم جزئياً مع احتمال ضئيل لامطار محلية اقصى شمال لبنان.

– الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠/س.

– الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٨٠ و ٩٠ ٪؜.

– الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٢٠ hpa.

– الرؤية جيدة.

– البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت: الطقس مستقر مشمس الى غائم جزئيا والحرارة تتراوح بين ١٧ و ٢٥ درجة ساحلا، ٦ و ١٨ بقاعاً، وبين ١٠ و ١٨ درجة على ال ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠كم/س.

السبت: الطقس مستقر مشمس الى غائم جزئيا والحرارة تتراوح بين ١٧ و ٢٥ درجة ساحلا، ٦ و ١٨ بقاعاً، وبين ١٠ و ١٨ درجة على ال ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠كم/س.