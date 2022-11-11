طقس مستقر مع نهاية الأسبوع... إليكم التفاصيل

ينحسر المنخفض ويستقر الطقس تدريجياً مع عودة الارتفاع بدرجات الحرارة، هذا استقرار يمتد لغاية ليل الثلاثاء من الاسبوع القادم.
في تفاصيل طقس اليوم:
– الحرارة ساحلاً بين ١٦ و ٢٤ درجة بقاعا بين ٦ و ١٩ درجة وعلى ال ١٠٠٠متر بين ٩ و ١٧ درجة.
– الجو: مشمس الى غائم جزئياً مع احتمال ضئيل لامطار محلية اقصى شمال لبنان.
– الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠/س.
– الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٨٠ و ٩٠ ٪.
– الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٢٠ hpa.
– الرؤية جيدة.
– البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
السبت: الطقس مستقر مشمس الى غائم جزئيا والحرارة تتراوح بين ١٧ و ٢٥ درجة ساحلا، ٦ و ١٨ بقاعاً، وبين ١٠ و ١٨ درجة على ال ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠كم/س.
السبت: الطقس مستقر مشمس الى غائم جزئيا والحرارة تتراوح بين ١٧ و ٢٥ درجة ساحلا، ٦ و ١٨ بقاعاً، وبين ١٠ و ١٨ درجة على ال ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠كم/س.