طقس مستقر وارتفاع بدرجات الحرارة

يسيطر على لبنان طقس مستقر اليوم ويستمر حتى يوم الاحد، يترافق مع ارتفاع الحرارة مجدداً، قبل عودتها الى الانخفاض يوم الاثنين مع طقس متقلب، من جهة اخرى لا عواصف قوية وثلوج كثيفة متوقعة في المدى القريب.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

-الجمعة:

١- الحرارة: ١٥ و ٢٢ ساحلا وبين ٤ و ٢٠ بقاعاً وبين ٨ و ١٦ على الـ ١٠٠٠متر

٢- الجوّ: مستقر ومشمس

٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و ٨٥ ٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي : ٢٠٢٤ hpa

٦- الرؤية: جيدة

٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.

-السبت : مستقر مشمس الى غائم جزئيا بسحب عالية والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي : ١٥ و ٢٤ ساحلا وبين ٤ و ٢١ بقاعاً وبين ٨ و ١٨ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

-الاحد : مستقر مشمس نهارا يتحول الى غائم جزئيا مساءً والحرارة تنخفض قليلاً وتتراوح على الشكل التالي : ١٥ و ٢٢ ساحلا وبين ٤ و ٢٠ بقاعاً وبين ٨ و ١٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س