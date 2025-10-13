الأثنين 21 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 13 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

طقس مستقر وارتفاع درجات الحرارة في الداخل خلال الأيام المقبلة

منذ ساعتين
ارتفاع درجات الحرارة

ارتفاع درجات الحرارة

A A A
طباعة المقال

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، صافيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل و دون تعديل فوق الجبال و على الساحل ، وتبقى نسبة الرطوبة منخفضة.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول في بيروت بين 21 و 29، في طرابلس بين 20 و 28 درجة وفي زحلة بين 13 و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين:

صاف الى قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة فوق الجبال و على الساحل وارتفاعها في الداخل، كما تنخفض نسبة الرطوبة وتبقى الرياح ناشطة.

الثلاثاء:

صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل و دون تعديل فوق الجبال و على الساحل ، وتبقى نسبة الرطوبة منخفضة.

الأربعاء:

قليل الغيوم من دون تعديل بدرجات الحرارة كما تبقى الرطوبة منخفضة.

الخميس:

قليل الغيوم من دون تعديل بدرجات الحرارة فوق الجبال وعلى الساحل و انخفاضها بشكل بسيط في الداخل.

-الحرارة على الساحل من 22 الى 27 درجة ، فوق الجبال من 12 الى 21 درجة ، في الداخل من 14 الى 28 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية ناشطة، سرعتها بين 10 و 35 كم/س .

-الانقشاع:جيد إجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 70%.

حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء: 27 درجة.

-الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,42

-ساعة غروب الشمس: 18,07

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

رئيس تجمّع نقباء المهن الصحية في لبنان البروفسور يوسف بخّاش
بخّاش من باريس: "الصحة لا تعرف حدودًا"... تعاون لبناني – فرنسي لتعزيز المهن الصحية
وزيرة السياحة لورا الخازن لحود
وزيرة السياحة لورا لحود تزور محمية حرج اهدن وتطلع على مشاريعها المستقبلية
نادي الغولف اللبناني
دورة كأس سليم سلام الـ56 في الغولف تجمع 86 لاعباً ولاعبة في أجواء حماسية

الأكثر قراءة

خلايا السرطان (تعبيرية)
لا تتجاهل التعب.. قد يكون أول إنذار للسرطان!
حبيبة ابنة المخرجة إيناس الدغيدي
إبنة إيناس الدغيدي: أمي حققت حلم من أحلامها
تظاهرة في لندن دعماً لغزة
غزة تلقّن إيران درساً!