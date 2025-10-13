طقس مستقر وارتفاع درجات الحرارة في الداخل خلال الأيام المقبلة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، صافيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل و دون تعديل فوق الجبال و على الساحل ، وتبقى نسبة الرطوبة منخفضة.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول في بيروت بين 21 و 29، في طرابلس بين 20 و 28 درجة وفي زحلة بين 13 و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين:

صاف الى قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة فوق الجبال و على الساحل وارتفاعها في الداخل، كما تنخفض نسبة الرطوبة وتبقى الرياح ناشطة.

الثلاثاء:

صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل و دون تعديل فوق الجبال و على الساحل ، وتبقى نسبة الرطوبة منخفضة.

الأربعاء:

قليل الغيوم من دون تعديل بدرجات الحرارة كما تبقى الرطوبة منخفضة.

الخميس:

قليل الغيوم من دون تعديل بدرجات الحرارة فوق الجبال وعلى الساحل و انخفاضها بشكل بسيط في الداخل.

-الحرارة على الساحل من 22 الى 27 درجة ، فوق الجبال من 12 الى 21 درجة ، في الداخل من 14 الى 28 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية ناشطة، سرعتها بين 10 و 35 كم/س .

-الانقشاع:جيد إجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 70%.

حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء: 27 درجة.

-الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,42

-ساعة غروب الشمس: 18,07