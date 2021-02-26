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طقس مستقر ودافئ في الأيام المقبلة

26 - فبراير - 2021
توقعات الطقس

توقعات الطقس

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح أحيانا خصوصا جنوب البلاد.
وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس مستقر ودافىء نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، يتحول الى متقلب وماطر بداية الأسبوع المقبل.
– معدل شهر شباط لدرجات الحرارة على الساحل هو ما بين 11 و19 درجة مئوية.

– الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: مشمس مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية بينما تبقى دون تعديل على الساحل.
السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح أحيانا خصوصا جنوب البلاد.
الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع بداية انخفاض درجات الحرارة، يتحول مساء الى غائم مع ضباب على المرتفعات واحتمال هطول امطار خفيفة محلية ليلا.
الإثنين: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض درجات الحرارة خصوصا في الداخل وعلى الجبال وضباب على المرتفعات. تهطل امطار متفرقة تشتد في الفترة المسائية مترافقة احيانا مع عواصف رعدية متفرقة ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق.

– الحرارة على الساحل من 11 الى 22 درجة، فوق الجبال من 6 الى 17 درجة، في الداخل من 4 الى 19 درجة.
– الرياح السطحية: شمالية – غربية إلى شمالية وشمالية – شرقية، سرعتها بين 10 و 35كلم/س.
– الانقشاع: جيد إلى متوسط.
– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و75%.
– حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.
– الضغط الجوي: 766 ملم زئبق.
– ساعة شروق الشمس: 6,12
– ساعة غروب الشمس: 17,31

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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