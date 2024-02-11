طقس مستقر يسيطر على الأجواء حتى الثلاثاء

ويسيطر على لبنان طقس مستقر كليًا الاحد ويمتد لغاية بعد غد الثلاثاء مع إرتفاع كبير بدرجات الحرارة إلى ما فوق معدلاتها بحدود ٥ درجات، ومن المتوقع أن يتعرض لبنان لسلسلة من المنخفضات الجوية الرطبة والباردة من فوق اليونان الأربعاء المقبل وبفعالية إعتيادية وتستمر عدة أيام تحمل معها أمطار وثلوج إنما على الجبال العالية.

وفي التفاصيل:

الأحد:

١- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١١ و١٩ ساحلًا وبين ٢ و١٦ بقاعًا وبين ٦ و١٢ على الـ١٠٠٠

٢- الجو: قليل السحب

٣- الرياح: شرقية ليلًا وجنوبية غربية نهارًا ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٦٠ و٨٥٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٢ hpa

٦- الرؤية: جيدة

٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة

الإثنين : مستقر غائم جزئيًا بسحب عالية والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٤ و٢٣ ساحلًا وبين ٤ و٢٠ بقاعًا وبين ٩ و١٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلًا وشمالية غربية ضعيفة نهارًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

الثلاثاء: مستقر غائم كليًا بسحب متوسطة وعالية والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٧ و٢٤ ساحلًا وبين ٦ و٢١ بقاعًا وبين ١١ و١٩ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلًا وشمالية غربية ضعيفة نهارًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.