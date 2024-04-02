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طقس مستقر يسيطر على الأجواء

منذ ساعتين
طقس لبنان

طقس لبنان

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تسيطر على لبنان كتل شرقية جافة وحارة مستقرة وتبقى الحرارة فوق معدلاتها بفارق كبير، لغاية يوم الجمعة، ثم تعود الامطار بشكل متفرق بين بعد ظهر يوم الاحد ويوم الاربعاء من الاسبوع المقبل، وتكون الثلوج خفيفة على الجبال العالية.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة بحسب الـlbci:

الثلاثاء:
– الحرارة تتراوح على الشكل التالي : : ١٨ و ٢٩ ساحلا وبين ١٠ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٥ على الـ ١٠٠٠ متر
– الجوّ : مشمس
– الرياح : شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
– الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٣٠ و ٦٠ ٪؜
– الضغط الجوي السطحي : ١٠١٦ hpa
– الانقشاع : جيد
– حال البحر : منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

الاربعاء: مستقر مشمس ويتخلل الجو سحب عالية والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٨ و ٢٩ ساحلا وبين ١٠ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٤ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

الخميس: مستقر قليل السحب وينكفئ الغبار قليلاً والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٦ و ٢٦ ساحلا وبين ١٠و ٢٨ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٢ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

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