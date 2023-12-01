الجمعة 17 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 1 ديسمبر 2023 |
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طقس مستقر يسيطر على لبنان.. متى تعود الأمطار؟

منذ 7 دقائق
طقس لبنان

طقس لبنان

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يسيطر طقس مستقر على لبنان لغاية الإثنين المقبل، حيث من المتوقع أن يلي ذلك منخفض جويّ اعتياديّ ممطر، بعد ظهر الثلاثاء، مع عودة الانخفاض في درجات الحرارة.

وفي تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين:

الجمعة: الجوّ غائم بسحب عالية ومتوسطة، الحرارة تتراوح بين ١٤ و٢٢ درجة ساحلًا وبين ٤ و١٨ بقاعًا وبين ١١ و١٧ على الـ ١٠٠٠ متر. أما الرياح فشرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

السبت: مستقر ومشمس والحرارة تتراوح بين ١٤ و٢٤ درجة ساحلًا وبين ٤ و٢٠ بقاعًا وبين ١٢ و١٨ على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح شرقية ليلًا وشمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الأحد: مستقر ومشمس والحرارة تتراوح بين ١٦ و٢٧ درجة ساحلًا وبين ٥ و٢٢ بقاعًا وبين ١٣ و٢٠ على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلًا وشمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

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