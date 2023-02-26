الأحد 6 شعبان 1444 ﻫ - 26 فبراير 2023 |
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طقس مشمس بانتظارنا.. والحرارة فوق معدلاتها الموسمية

منذ 49 دقيقة
طقس لبنان

طقس لبنان

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يسيطر طقس مستقر نسبيًا على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة حيث ستفوق معدلاتها الموسمية لهذا الشهر خلال الأيام المقبلة.

فقد توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس في الأيام المقبلة على الشكل الآتي:

الإثنين: مشمس إجمالاً مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة خصوصاً على الساحل والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، ومن دون تعديل في المناطق الداخلية.

الثلاثاء: مشمس إجمالاً مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية ومن دون تعديل في المناطق الداخلية.

الأربعاء: مشمس إجمالاً صباحاً من دون تعديل بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والساحلية وارتفاعها بشكل محدود في المناطق الداخلية، يتحول تدريجيًا في الفترة المسائية الى غائم بسحب مرتفعة.

درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 10 الى 20 درجة، فوق الجبال من 7 الى 23 درجة، في الداخل من 5 الى 20 درجة.

الرياح السطحية: شمالية غربية تتحول بعد الظهر الى متقلبة ضعيفة، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

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