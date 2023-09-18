الأثنين 3 ربيع الأول 1445 ﻫ - 18 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

طقس معتاد يسيطر على لبنان.. هل من أمطار محتملة؟

منذ ساعة واحدة
طقس لبنان

طقس لبنان

A A A
طباعة المقال

يؤثر طقس معتاد لمثل هذه الفترة من العام على لبنان اليوم ويستمر في الأيام المقبلة، مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة، إلّا أنّ هناك احتمالًا ضعيفًا لبعض الأمطار المحلية جدًا يوم غد الثلاثاء والأربعاء، بخاصة جبلًا وشمالًا.

في التفاصيل:

الإثنين: الجو مشمس، الحرارة بين ٢٢ و٣١ ساحلًا وبين ١٢ و٣١ بقاعًا وبين ١٦ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شرقية ليلًا جنوبية غربية نهارًا ومعتدلة أحيانًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

الثلاثاء: طقس مستقر نسبيًا وقليل السحب يتحول غائم جزئيًا بعد الظهر مع احتمال زخات مطر محلي غير شامل، بخاصة على الجبال الشمالية والحرارة مستقرة نسبيًا وتتراوح بين ٢٢ و٣٠ ساحلًا وبين ١٢ و٣١ بقاعًا وبين ١٦ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر. فيما الرياح جنوبية غربية نهارًا ضعيفة ومعتدلة أحيانًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

الأربعاء: طقس متقلب غائم جزئيًا مع احتمال زخات مطر، بخاصة على الجبال الشمالية والمناطق الشرقية والحرارة مستقرة نسبيًا وتتراوح بين ٢٢ و٣٠ ساحلًا وبين ١٢ و٣١ بقاعًا وبين ١٦ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر. فيما الرياح جنوبية غربية نهارًا ضعيفة ومعتدلة أحيانًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

    المزيد من أخبار لبنان

    الفراغ الرئاسي
    العين على بيان "الخماسية".. وقطر إلى واجهة التحرّكات!
    اللجنة الخماسية بشأن لبنان - تعبيرية
    تقرير لودريان على طاولة "الخماسيّة".. وموقف باسيل لم يرق لعين التينة!
    مخيمات للنازحين السوريين
    عودة النازحين "طبخة بحص".. والاتصال اللبناني بسوريا لرفع العتب!

    الأكثر قراءة

    وليد جنبلاط
    جنبلاط: دروز سوريا يريدون الحرية بعيدا عن نظام الاستبداد.. ووهاب يرد عليه!
    آثار الزلزال المدمر في المغرب
    تشوه في الأرض.. باحثون من اليابان يكشفون حقائق مرعبة عن زلزال المغرب
    دراجة تسير بمفردها
    "شارعٌ مسكون بالأشباح".. فيديو مرعب لدراجة تسير بمفردها!