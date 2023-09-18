طقس معتاد يسيطر على لبنان.. هل من أمطار محتملة؟

يؤثر طقس معتاد لمثل هذه الفترة من العام على لبنان اليوم ويستمر في الأيام المقبلة، مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة، إلّا أنّ هناك احتمالًا ضعيفًا لبعض الأمطار المحلية جدًا يوم غد الثلاثاء والأربعاء، بخاصة جبلًا وشمالًا.

في التفاصيل:

الإثنين: الجو مشمس، الحرارة بين ٢٢ و٣١ ساحلًا وبين ١٢ و٣١ بقاعًا وبين ١٦ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شرقية ليلًا جنوبية غربية نهارًا ومعتدلة أحيانًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

الثلاثاء: طقس مستقر نسبيًا وقليل السحب يتحول غائم جزئيًا بعد الظهر مع احتمال زخات مطر محلي غير شامل، بخاصة على الجبال الشمالية والحرارة مستقرة نسبيًا وتتراوح بين ٢٢ و٣٠ ساحلًا وبين ١٢ و٣١ بقاعًا وبين ١٦ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر. فيما الرياح جنوبية غربية نهارًا ضعيفة ومعتدلة أحيانًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

الأربعاء: طقس متقلب غائم جزئيًا مع احتمال زخات مطر، بخاصة على الجبال الشمالية والمناطق الشرقية والحرارة مستقرة نسبيًا وتتراوح بين ٢٢ و٣٠ ساحلًا وبين ١٢ و٣١ بقاعًا وبين ١٦ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر. فيما الرياح جنوبية غربية نهارًا ضعيفة ومعتدلة أحيانًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.