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طقس معتدل.. وتحذير من ارتفاع موج البحر

منذ 13 دقيقة
طقس لبنان

طقس لبنان - تعبيرية

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يسيطر طقس صيفي معتدل على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية، وفق مصلحة الأرصاد الجوية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آب: بيروت بين ٢٥ و٣٣، طرابلس بين ٢٤ و٣٢، وزحلة بين ١٨ و٣٥ درجة.

تحذير من ارتفاع موج البحر وتشكّل التيارات المائية.

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم جزئياً بالإجمال مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الساحل ورياح ناشطة أحياناً حيث يرتفع معها موج البحر مع تكوّن الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة.

الأحد: غائم جزئياً بالإجمال مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحياناً مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئياً أحيانًا من دون تعديل بدرجات الحرارة مع استمرار تكوّن الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الجبال و على الساحل و ارتفاعها بشكل طفيف في الداخل كما تبقى الرياح ناشطة مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.

الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.
الرطوبة النسبية على الساحل: بين: ٥٥ و٧٥ في المئة.
حال البحر: مائج اجمالاً ارتفاع الموج من 1 الى 1.5 متر.
حرارة سطح الماء: ٢٨°م.
الضغط الجوي: ١٠٠٦ HPA
أي ما يعادل: ٧٥٥ ملم زئبق
ساعة شروق الشمس: ٠٥:٥٠
ساعة غروب الشمس: ١٩:٣٧.

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