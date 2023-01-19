طقس معتدل ودرجات الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غداً قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع حيث تتخطى معدلاتها الموسمية على الساحل، كما تنشط الرياح أحياناً وتنخفض نسبة الرطوبة.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح السبت حيث يتقلب محلياً ومن ثم يستقر يوم الأحد. معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني من 11 الى 19 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: صاف إجمالا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة كما تنشط الرياح أحيانا خصوصاً في المناطق الجنوبية والشمالية.

الجمعة: قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع حيث تتخطى معدلاتها الموسمية على الساحل كما تنشط الرياح احيانا وتنخفض نسبة الرطوبة.

السبت: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية على الجبال وفي الداخل، ويتشكل الضباب على المرتفعات وتتكاثف الغيوم اعتبارا من المساء.

الأحد: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.

– الحرارة على الساحل من 13 الى 21 درجة، فوق الجبال من 9 الى 17 درجة، في الداخل من 4 الى 18 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية، شمالية الى شمالية شرقية ليلا، سرعتها بين 15و30 كم/س.

– الانقشاع: جيد إجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و65%.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

– الضغط الجوي: 770 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 6,42.

– ساعة غروب الشمس: 16,57.