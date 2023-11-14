طقس ممطر.. ودرجات الحرارة إلى انخفاض

يتمركز منخفض جوي رطب فوق قبرص ويتحول معه الطقس اليوم الى غير مستقر مع انخفاض بدرجات الحرارة وتتساقط الأمطار بغزارة أحيانا مع برق ورعد وثلوج على الجبال الشاهقة (٢٧٠٠ متر).

يذكر أن هذا المنخفض سريع الحركة ينكفئ جزئياً غدا الأربعاء، فيما يستمر الطقس متقلبا مع احتمال تساقط أمطار محلية لغاية يوم السبت المقبل.

من جهة أخرى، هناك احتمال أن يؤثر على لبنان منخفض جوي آخر عالي الفعالية وبارد يوم الأحد المقبل ١٩ تشرين الثاني.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة: بين ١٧ و٢٤ درجة ساحلا، بين ٨ و٢٠ درجة بقاعاً وبين ١٢ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر

٢- الجوّ: غير مستقر وغائم مع تشكل ضباب وتساقط أمطار رعدية تكون غزيرة في بعض المناطق وتشكل السيول فيما تتساقط الثلوج على الجبال العالية (٢٧٠٠ متر)

٣- الرياح: جنوبية غربية تنشط أحياناً وسرعتها بين ٣٠ و٥٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٩٥٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa

٦- الرؤية: سيئة خصوصا على الجبال بسبب الضباب

٧- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الأربعاء: الطقس متقلب وغائم جزئياً مع تشكل ضباب واحتمال تساقط أمطار محلية غير شاملة خصوصا على الجبال. درجات الحرارة مستقرة تنخفض قليلاً وتتراوح على الشكل التالي: بين ١٦ و٢٣ درجة ساحلا، بين ٨ و٢٠ درجة بقاعاً وبين ١٢ و١٨ درجة على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شرقية ليلاً، شمالية نهارا، ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.

الخميس: الطقس متقلب وغائم جزئياً مع تشكل ضباب واحتمال تساقط أمطار محلية غير شاملة خصوصا على الجبال. درجات الحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح على الشكل التالي: بين ١٦ و٢٣ درجة ساحلا، وبين ٨ و٢٠ درجة بقاعاً وبين ١٢ و١٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً، جنوبية غربية نهارا، ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.