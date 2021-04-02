طقس ممطر ومثلج على الجبال في الأيام المقبلة

يؤثر منخفض جوي حالياً على لبنان ويكون الطقس غير مستقر وممطر ومثلج على الجبال مع تدني الحرارة، إلا أن هذا المنخفض يضعف غدا وينكفئ الاحد مع عودة الاستقرار وارتفاع كبير بدرجات الحرارة الاسبوع المقبل لتتخطى معدلاتها ويصبح الطقس حار قليلاً.

في التفاصيل:

الجمعة:

١- الحرارة ساحلاً بين ١١ و ١٦ درجة، بقاعا بين ٢ و ٩ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ٤ و ٨ درجة

٢- الجو : غائم وممطر وثلوج خفيفة الى ١٤٠٠م وتتراكم حوالي ٢٠سم على ٢٠٠٠م

٣- الرياح جنوبية غربية معتدلة

٤- الرطوبة السطحية منخفضة ساحلا ٨٥٪

٥- الضغط الجوي ينخفض ١٠١٢ hpa

٦- الرؤية متوسطة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة

السبت: طقس متقلب ممطر احيانا والاجواء غائمة اجمالا فيما تتساقط الثلوج بشكل خفيف على ارتفاع ١٧٠٠م والحرارة تتراوح ساحلا بين ١٢ و ١٩ درجة.

الاحد: طقس مستقر قليل السحب مع ارتفاع اضافي بالحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٢ و ٢٢ درجة فيما الرياح ضعيفة.