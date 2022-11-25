طقس نهاية الأسبوع... أمطار غزيرة وثلوج ‏

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان يكون الطقس غدا غائما مع انخفاض ‏اضافي في درجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية، يحذر من تشكل السيول نتيجة ‏غزارة الأمطار، كما تشتد الرياح لتقارب الـ75 كم/س ويرتفع معها موج البحر لحدود ال 4 أمتار، تتساقط الثلوج على ارتفاع ‏‏1800متر ويتدنى مستوى تساقطها في المناطق الشمالية الى ما يقارب 1700 متر. تخف حدة الامطار تدريجيا ابتداء من بعد الظهر ‏وتنحسر ليل السبت/صباح الاحد مع استمرار تكون الضباب الكثيف على المرتفعات‎.‎

وجاء في النشرة الاتي‎:‎

‎- ‎الحال العامة: يستمر تأثير المنخفض الجوي الشديد الفعالية و المتمركز حاليا شمال شرق جزيرة قبرص على الحوض الشرقي ‏للمتوسط والمصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا يؤدي الى أمطار وثلوج ورياح شديدة وعواصف رعدية، ويستمر حتى ظهر يوم السبت ‏حيث ينحسر تدريجيا‎.‎

ملاحظة: معدل درجات الحرارة قي بيروت لشهر تشرين الثاني بين16 و25 درجة‎.‎

‎- ‎الطقس المتوقع في لبنان‎:‎

الجمعة: غائم مع انخفاض في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ‏ومترافقة بعواصف رعدية، يحذر من تشكل السيول نتيجة غزارة الأمطار كما تشتد الرياح لتقارب ال 85 كم/س، يرتفع معها موج ‏البحر لحدود ال 5 أمتار وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس ال1900 متر، و يصل في ‏المناطق الشمالية الى ما يقارب 1800متر، ويتكون ضباب كثيف على المرتفعات حيت تنعدم الرؤية بشكل كلي‎.‎

السبت: غائم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية، يحذر من ‏تشكل السيول نتيجة غزارة الأمطار، كما تشتد الرياح لتقارب ال75 كم/س ويرتفع معها موج البحر لحدود ال 4 أمتار وتتساقط الثلوج ‏على ارتفاع 1800متر، ويتدنى مستوى تساقطها في المناطق الشمالية الى ما يقارب 1700 متر، تخف حدة الامطار تدريجيا ابتداء ‏من بعد الظهر وتنحسر ليل السبت/صباح الاحد مع استمرار تكون الضباب الكثيف على المرتفعات‎.‎

الأحد: غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة على الساحل و الجبال ودون تعديل في الداخل‎.‎

الإثنين: غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة ورياح ناشطة في المناطق الداخلية و الجنوبية و يشتد احيانا‎.‎

‎- ‎الحرارة على الساحل من 14 الى 19 درجة، فوق الجبال من 6 الى 13 درجة، في الداخل من 6 الى 13 درجة‎. ‎

‎- ‎الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و45 كم/س تشتد احيانا لتقارب ال85كم/س‎.‎

‎- ‎الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء على المرتفعات بسبب الضباب وغزارة الأمطار‎.‎

‎- ‎الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و90‏‎% .‎

‎- ‎حال البحر: هائج، حرارة سطح الماء: 24 درجة‎.‎

‎- ‎الضغط الجوي: 785 ملم زئبق‎.‎

‎- ‎ساعة شروق الشمس: 6,19‏

‎- ‎ساعة غروب الشمس: 16,31‏