الجمعة 24 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 18 نوفمبر 2022 |
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طقس نهاية الأسبوع... بين الأمطار والصحو

منذ ساعتين
توقعات الطقس في لبنان

توقعات الطقس في لبنان

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ما زالت تسيطر كتل رطبة وباردة على لبنان مترافقة مع أمطار ‏أحيانًا، فيما تتساقط الثلوج على الجبال التي تعلو عن ٢٢٠٠ – ‏‏٢٣٠٠ متر، لتعود وتنكفئ هذه الكتل بين ليل اليوم والغد، وترتفع ‏درجات الحرارة من جديد.‏

اليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:‏

الجمعة: ‏
‏١- الحرارة ساحلاً بين ١٨ و٢٢ درجة بقاعا بين ٨ و ١٨ درجة ‏وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٠ و ١٥ درجة. ‏
‏٢- الجو: غائم جزئيا مع احتمال امطار محلية ‏
‏٣- الرياح: غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠/س ‏
‏٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٩٥ ٪؜‏
‏٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٥ ‏hpa
‏٦- الرؤية جيدة تسوء جبلاً
‏٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.‏

السبت: مستقر وقليل السحب والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٦ و ٢٤ ‏درجة ساحلا ٨ و ١٩ بقاعاً وبين ١٠ و ١٩ درجة على الـ ‏‏١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ‏‏٣٠كم/س

الاحد : مستقر وقليل السحب والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٧ و ٢٥ ‏درجة ساحلا ٨ و ٢٠ بقاعاً وبين ١٠ و ١٩ درجة على الـ ‏‏١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ‏‏٣٠كم/س

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