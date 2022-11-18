طقس نهاية الأسبوع... بين الأمطار والصحو

ما زالت تسيطر كتل رطبة وباردة على لبنان مترافقة مع أمطار ‏أحيانًا، فيما تتساقط الثلوج على الجبال التي تعلو عن ٢٢٠٠ – ‏‏٢٣٠٠ متر، لتعود وتنكفئ هذه الكتل بين ليل اليوم والغد، وترتفع ‏درجات الحرارة من جديد.‏

اليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:‏

الجمعة: ‏

‏١- الحرارة ساحلاً بين ١٨ و٢٢ درجة بقاعا بين ٨ و ١٨ درجة ‏وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٠ و ١٥ درجة. ‏

‏٢- الجو: غائم جزئيا مع احتمال امطار محلية ‏

‏٣- الرياح: غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠/س ‏

‏٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٩٥ ٪؜‏

‏٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٥ ‏hpa

‏٦- الرؤية جيدة تسوء جبلاً

‏٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.‏

السبت: مستقر وقليل السحب والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٦ و ٢٤ ‏درجة ساحلا ٨ و ١٩ بقاعاً وبين ١٠ و ١٩ درجة على الـ ‏‏١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ‏‏٣٠كم/س

الاحد : مستقر وقليل السحب والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٧ و ٢٥ ‏درجة ساحلا ٨ و ٢٠ بقاعاً وبين ١٠ و ١٩ درجة على الـ ‏‏١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ‏‏٣٠كم/س