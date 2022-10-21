طقس نهاية الأسبوع... تقلبات واحتمال تساقط أمطار

يؤثر طقس متقلب بين الصحو واحتمال خفيف لتساقط أمطار محلية غير شاملة على لبنان ويستمر لغاية ظهر الإثنين مع إستقرار ‏بدرجات الحرارة‎…‎

وفي التفاصيل‎: ‎

الجمعة‎:‎

‏١‏‎- ‎الحرارة ساحلًا بين ١٩ و٢٦ درجة، بقاعًا بين ١٠ و٢٥ درجة وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ١٤ و٢١ درجة‎ ‎

‏٢‏‎- ‎الجو: قليل السحب إلى غائم جزئيًا

‏٣‏‎- ‎الرياح: جنوبية غربية ضعيفة إلى معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س‎ ‎

‏٤‏‎- ‎الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٦٠ و٩٠٪؜‏

‏٥‏‎- ‎الضغط الجوي يسجل ساحلًا ١٠١٤‏‎ hpa

‏٦‏‎- ‎الرؤية جيدة

‏٧‏‎- ‎البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة

السبت: متقلب خاصة صباحًا وشمالًا، قليل السحب إلى غائم جزئيًا مع إحتمال ٣٠٪؜؜ أمطار رعدية محلية، الحرارة تتراوح بين ١٩ ‏و٢٦ درجة ساحلًا، بين ١٢ و٢٤ بقاعًا وبين ١٥ و٢١ درجة على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ ‏و٣٠ كم/س

الأحد: متقلب قليلًا، قليل السحب إلى غائم جزئيًا، الحرارة تتراوح بين ١٩ و٢٦ درجة ساحلًا، بين ١٢ و٢٤ بقاعًا وبين ١٥ و٢١ ‏درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س