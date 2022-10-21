الجمعة 25 ربيع الأول 1444 ﻫ - 21 أكتوبر 2022 |
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طقس نهاية الأسبوع... تقلبات واحتمال تساقط أمطار

منذ 3 دقائق
الطقس

الطقس

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يؤثر طقس متقلب بين الصحو واحتمال خفيف لتساقط أمطار محلية غير شاملة على لبنان ويستمر لغاية ظهر الإثنين مع إستقرار ‏بدرجات الحرارة‎…‎

وفي التفاصيل‎: ‎

الجمعة‎:‎
‏١‏‎- ‎الحرارة ساحلًا بين ١٩ و٢٦ درجة، بقاعًا بين ١٠ و٢٥ درجة وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ١٤ و٢١ درجة‎ ‎
‏٢‏‎- ‎الجو: قليل السحب إلى غائم جزئيًا
‏٣‏‎- ‎الرياح: جنوبية غربية ضعيفة إلى معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س‎ ‎
‏٤‏‎- ‎الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٦٠ و٩٠٪؜‏
‏٥‏‎- ‎الضغط الجوي يسجل ساحلًا ١٠١٤‏‎ hpa
‏٦‏‎- ‎الرؤية جيدة
‏٧‏‎- ‎البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة

السبت: متقلب خاصة صباحًا وشمالًا، قليل السحب إلى غائم جزئيًا مع إحتمال ٣٠٪؜؜ أمطار رعدية محلية، الحرارة تتراوح بين ١٩ ‏و٢٦ درجة ساحلًا، بين ١٢ و٢٤ بقاعًا وبين ١٥ و٢١ درجة على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ ‏و٣٠ كم/س

الأحد: متقلب قليلًا، قليل السحب إلى غائم جزئيًا، الحرارة تتراوح بين ١٩ و٢٦ درجة ساحلًا، بين ١٢ و٢٤ بقاعًا وبين ١٥ و٢١ ‏درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س

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