طقس نهاية الاسبوع حار
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع. وجاء في النشرة الاتي:
– الحالة العامة: طقس ربيعي معتدل الحرارة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم السبت حيث سيتأثر بكتل هوائية حارة وتستمر حتى بداية الاسبوع المقبل.
ملاحظة : معدل شهر حزيران على الساحل بين 22 و 30 درجة.
– الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة ورياح ناشطة خاصة في المناطق الجنوبية كما يتكون الضباب المحلي على المرتفعات.
السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع.
الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل بدرجات الحرارة.
الإثنين: غائم جزئيا يتحول مساء الى غائم مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة .
– الحرارة على الساحل من 19 الى 29 درجة، فوق الجبال من 16 الى 28 درجة، في الداخل من 15 الى 32 درجة.
– الرياح السطحية: شمالية – غربية، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.
– الانقشاع: جيد إجمالا.
– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45و 70%.
– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 23 درجة.
– الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.
– ساعة شروق الشمس: 05,27
– ساعة غروب الشمس: 19،45