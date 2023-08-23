الأربعاء 7 صفر 1445 ﻫ - 23 أغسطس 2023 |
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الكتل الحارة مستمرة.. كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

منذ 41 دقيقة
طقس لبنان

طقس لبنان

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يؤثر على لبنان طقس صيفي معتاد ساحلا في المحيط وعلى الجبال المنخفضة، بينما تستمر الكتل الحارة بالتأثير جزئياً في المناطق البقاعية والجبلية العالية بطقس جاف وحار لتنكفئ يوم الجمعة فيما الرطوبة تبقى مرتفعة ساحلا.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة: تتراوح بين ٢٦ و ٣٣ ساحلا وبين ١٨ و ٤٠ بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٩ على الـ ١٠٠٠متر
– الجو : مشمس الى غائم مع تشكل ضباب جبلاً خاصة القريبة من السواحل
– الرياح: شرقية ليلاً شمالية غربية نهاراً معتدلة احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س تنشط في الداخل
– الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٧٠ و ٩٠ ٪؜
– الضغط الجوي السطحي : ١٠١١ hpa
– الرؤية: جيدة تسوء محلياً جبلاً بفعل الضباب
– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣١ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الخميس: مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل الضباب على الجبال المنخفضة فيما الأجواء حارة ورطبة ساحلاً وتستمر حارة جدا بقاعاً والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٦ و ٣٢ ساحلا وبين ١٦ و ٤٠ بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س تنشط في الداخل

الجمعة: مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل الضباب على الجبال وتنخفض الحرارة بقاعاً وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٥ و ٣٢ ساحلا وبين ٢٠ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٨ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س تنشط في الداخل.

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