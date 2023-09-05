الثلاثاء 20 صفر 1445 ﻫ - 5 سبتمبر 2023 |
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ماذا يُخبئ طقس الأيام القادمة؟

منذ 4 دقائق
طقس لبنان

طقس لبنان

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يسيطر على لبنان طقس صيفي معتاد اليوم، ثمّ تؤثّر على الاجواء كتل هوائية حارة يوم غد الاربعاء لتعود وتنحسر يوم الاحد، وترتفع خلالها الحرارة الى ما فوق معدلاتها الموسمية، بالاشارة أن موجة الحرّ هذه ستكون أقل حدّة بكثير من السابقة، خاصة على الجبال العالية والبقاع.

وتنحسر هذه الكتل يوم الاحد والاثنين مع احتمال زخات مطريّة خفيفة محلية.

-الثلاثاء:
١- الحرارة: تتراوح بين ٢٥ و ٣٢ ساحلا وبين ١٦ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٨ على الـ ١٠٠٠متر
٢- الجو: مشمس اجمالاً مع تشكل السحب والضباب جبلاً
٣- الرياح: شرقية ليلاً جنوبية غربية نهاراً معتدلة احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س تنشط في الداخل وشمالاً
٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٧٠ و ٩٠ ٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١١ hpa
٦- الرؤية: جيدة
٧- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة

-الاربعاء: قليل السحب وحار والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٥ و ٣٤ ساحلا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعاً وبين ٢٠ و ٣١ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً شمالية غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س تنشط في الداخل وشمالاً

-الخميس: قليل السحب وحار والحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٥ و ٣٤ ساحلا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعاً وبين ٢٠ و ٣١ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً شمالية غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س تنشط في الداخل وشمالاً.

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