الأحد 19 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 3 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأمطار تعود قريبا.. كيف سيكون طقس الأيام القادمة؟

منذ 10 دقائق
طقس لبنان

طقس لبنان

A A A
طباعة المقال

يؤثر على لبنان طقس مستقر، يستمر لغاية يوم الثلاثاء، يليه منخفض جوي ضعيف وممطر يبدأ مساء الثلاثاء.

وبالتزامن، تعاود درجات الحرارة انخفاضها.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة: ١٨و ٢٧ ساحلا وبين ٧ و ٢٢ بقاعاً وبين ١١ و ٢٠ على الـ ١٠٠٠متر
– الجوّ: مشمس
– الرياح: شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
– الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و ٨٠ ٪؜
– الضغط الجوي السطحي : ١٠١٩ hpa
– الرؤية: جيدة
– حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاثنين: مستقر وغائم جزئيا بسحب عالية والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٨ و ٢٨ ساحلا وبين ٧ و ٢٣ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة نهاراً سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

الثلاثاء: مستقر نهارا يتحول متقلب ليلاً مع احتمال بعض الامطار المحلية والحرارة تنخفض تتراوح على الشكل التالي : ١٥ و ٢٤ ساحلا وبين ٦ و ٢٢ بقاعاً وبين ١١ و ٢٠ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً وغربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

    المزيد من أخبار لبنان

    سفير لبنان لدى الإمارات: كلّ عام وأنتم بخير
    حزب القوات اللبنانية
    "القوات": لا نعمل بإيحاءات خارجيّة
    الحدود اللبنانية الجنوبية
    العدو استهدف مركزاً للجيش اللبناني

    الأكثر قراءة

    حزب الله
    تقرير إسرائيلي يكشف "خطة" حزب الله!
    من أحد المستشفيات في الصين - فرانس برس
    مجدداً الصين إلى الواجهة بعد انتشار مرض غامض.. والسلطة: لا داعي للقلق
    عناصر من كتائب القسام
    "وحدة الظل" تقلق الجيش الإسرائيلي!