طلاب التجمع الديموقراطي: للمشاركة بكثافة في الاعتصام الطالبي غدا

دعا قطاع الطلاب في “التجمع الوطني الديموقراطي” في بيان الى “المشاركة الكثيفة والواسعة، في الاعتصام الطالبي يوم غد السبت، أمام وزارة التربية، الرابعة والنصف بعد الظهر، للمطالبة بإقرار العقد الطالبي، لمنع زيادة الأقساط خلال سنوات الدراسة الجامعية، وتأمين تمثيل طالبي عادل يساهم في صنع القرار الجامعي المستقل عن السلطة.

أما في ما يتعلق باستيفاء الاقساط الجامعية، فقد ذكر التجمع بقرار وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب، الذي طلب فيه من ادارات الجامعات الخاصة، بأن تأخذ في الاعتبار مجمل الظروف التي تمر بها البلاد، وبالتالي اعتماد الليرة اللبنانية وإبقاء الاقساط ضمن قيمها أي باعتماد السعر الرسمي للطلبة اللبنانيين وهو 1515 ليرة للدولار الواحد.

وطالب التجمع بـ “ضرورة تفعيل الهيئات التمثيلية الطالبية، في جميع الجامعات الخاصة، وتوحيد هذه الهيئات في اطار تنظيمي موحد، عبر انشاء الاتحاد الوطني لطلاب الجامعات الخاصة في لبنان”.

وطالب أيضا إدارة الجامعة اللبنانية بـ “توحيد فروع الكليات ضمن نطاق بيروت الكبرى، واستعادة الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية، من خلال توحيد فروع الطلاب في جميع الكليات، و تحولها الى فروع للإتحاد العتيد، مع استحداث فروع له في أقسام الجامعة في المحافظات و المناطق”.

وأكد التجمع “أهمية توحيد عموم الحركة الطلابية الجامعية، من خلال إقرار هيكلية داخلية تنظيمية ، تلحظ توحيد اتحادي طلاب الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة، المقترح من قبل التجمع و قوى طلابية أخرى حليفة، في اطار الاتحاد الوطني العام لطلاب الجامعات في لبنان”.

وفي الختام، أشاد التجمع بـ “الدور المحوري والاساسي الذي لعبه الطلاب وخصوصا الجامعيين، في اطلاق ثورة 17 اكتوبر، و ما زالوا يشكلون وقودها وركيزتها الصلبة”.