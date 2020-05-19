طلاب المدارس والجامعات في مهبّ قرارات وزير التربية “الاعتباطية”

لم يكد الطلاب يفرحون باعلان وزير التربية طارق المجذوب انتهاء العام الدراسي والغاء الامتحانات الرسمية، وترفيع الطلاب مع استمرار التعليم عن بعد، حتى سرّب اليوم معلومات من جلسة مجلس الوزراء عن السماح للمدارس الخاصة باجراء الامتحانات للتلامذة كذلك حال طلاب الجامعة اللبنانية حيث من الممكن ان يخضعوا للامتحانات النهائية وبحضورهم.

مهزلة وزارة التربية والسلطة مستمرة، حيث وضعت الطلاب في حالة من الضياع، هم الان لا يعلمون فيما ان كان قد انتهى العام الدراسي من عدمه، وفيما ان رفعوا الى الصف التالي ام انهم سيخضعون للامتحانات، وفيما ان كان سيفرض على الاهالي تأمين الاقساط المدرسية كشرط لذلك، وفيما ان كان تراجع وزير التربية هو وقوف الى جانب المدارس الخاصة لابتزاز الاهالي في ظل الازمة الاقتصادية والمالية الخانقة.

كلام المجذوب عن ان”الحفاظ على أرواح الناس أولوية، وسنعوض ما خسرناه في العام الدراسي المقبل”… يطرح علامات استفهام، فهل الاولوية التي كانت بالنسبة له قبل يومين تبخرت الان؟! وهل كان الفيروس خطيرا حين اعلن ذلك واليوم لا؟! ولماذا قرار الغاء الامتحانات لو لم يكن كورونا يهدد حياة الطلاب.

لاشك ان الحكومة ووزير التربية يتخبطون في قراراتهم، لا يعلمون كيف يديرون الازمة التي يمر بها لبنان، فالقرارات الاعتباطية التي اتخذت لمواجهة الفيروس المستجد كثيرة، لاسيما فيما يتعلق بمصير التلامذة والطلاب.