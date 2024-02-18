طلاب جنوب لبنان والامتحانات الرسمية.. هل يحظون باستثناء هذا العام!؟

أكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض أنه “ليس هناك أي مستجدات بما يخص الامتحانات الرسمية في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها، ولكن من المؤكد ان صفوف “الترمينال” ستخوض الامتحانات الرسمية بشكل طبيعي”.

وأشار في حديث لـ”vdl news” إلى أن “الوضع في الجنوب صعب والأرجح ان الأمور ستبقى على ما هي عليه، قائلاً: “ممكن ان ينجز شيء ما لطلاب الجنوب لان ما تم اعطاؤهم خلال هذه السنة من دروس غير كافي، ومن الممكن ان يكون هناك شيء ما لطلاب الجنوب مميز عن باقي طلاب لبنان”.

وشدد على أن ” الامتحانات الرسمية ستسير بشكل طبيعي بالنسبة لباقي الطلاب وبكل البرامج، وسيكون المستوى أفضل من السنين التي مرت”، مضيفا: “يجب ان نعيد مستوى الامتحانات الرسمية كالسابق”.

ورأى أن ” بالقانون امتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة قائم، الا اذا صدر قرار ما من مجلس الوزراء الغيت بموجبه الامتحانات كما في العام الماضي”.