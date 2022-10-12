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طلاب مخيم البداوي يتظاهرون بسبب إكتظاظ الصفوف في المدارس

منذ ساعة واحدة
طلاب مخيم البداوي خلال الحراك

طلاب مخيم البداوي خلال الحراك

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نظّمت القوى الطالبية في مخيم البداوي تظاهرة شارك فيها طلاب المدارس التي تتبع وكالة “الأنروا” جابت شوارع المخيم، بعدما انطلقت من أمام تجمّع المدارس في المخيم قبل الحصة الأخيرة من دوام اليوم الاربعاء 11\10\2022، بسبب عدم استجابة إدارة “الأونروا” لمطالب الأهالي تشعيب الصفوف وإيقاف سياسة إكتظاظ الصفوف بأكثر من 50 طالب في كلّ صفّ ودعماً لحراك اتحاد المعلمين في لبنان.

وحذّرت القوى الطالبية من أنّه “في حال عدم التجاوب فإنّه سيتم الإعلان عن بدء الإضراب العام في جميع مدارس “الأونروا” في الشمال يوم غد الخميس”، مؤكدة أنّ “الهدف ليس التعطيل ولكن ليكن ألم قصير يتلوه ربح كثير، وما نريده هو جو تعليمي صحي وطبيعي لزملائنا الطلاب”.

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