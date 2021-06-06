طلال أرسلان: منذ الـ 2005 ولغاية اليوم لم نستطيع إنجاز استحقاق واحد في لبنان

اعلن رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان ان “البلد بحاجة إلى نظام جديد بعد أن سقط النظام الحالي فمنذ الـ 2005 ولغاية اليوم لم نستطيع إنجاز استحقاق واحد في لبنان”.

ارسلان وفي حديث لقناة “الجديد”، اشار الى ان “هذا النظام قام على رعاية سوريا في الأمور السياسية ورعاية الرئيس الحريري في الامور الإقتصادية وبعدما فقدنا الاثنين معاً علينا ان نذهب الى مؤتمر تأسيسي ونغيير النظام”.

ولفت الى اننا “علينا أن نخرج من الإختباء خلف النصوص الدستورية غير الواضحة ونتخلص من 14 رئيس وحاكم عند كل استحقاق دستوري”.

وشدد ارسلان على انه “لا يمكن لأحد أن يهرب من الإستحقاق الإنتخابي المقبل لكن البلد لا يستطيع أن يتحمل مدّة 10 أشهر أو سنة على هذا الحال وإن تشكلت الحكومة غداً ستواجه أزمة نظام أيضاً”.

وقال: “بحسب ما نقل إلي أن لقاء الخليلين مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل كان إيجابياً ومبادرة الرئيس بري لا تزال قائمة”، لافتاً الى ان “حكومة الـ18 والـ20 تنتقص من الحصة الدرزية “وما حدا يربحنا جميلة بحصتنا””.

وتعليقاً على الإستقالة من مجلس النواب، قال ارسلان: “لا أحبذ الإستقالة من أي مؤسسة دستورية والتيار الوطني الحر لم يبحث معي “لا من قريب ولا من بعيد” هذا الموضوع”.