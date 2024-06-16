طلال المقدسي: كرة السلة توحد اللبنانيين

كتب رئيس “مؤسسة المقدسي الانمائية والاجتماعية” طلال المقدسي عبر حسابه على “أكس”:

“كرة السلة توحد اللبنانيين.! لبنانيو الإغتراب يتوحدون ويشجعون الرياضي اللبناني بطل آسيا بكرة السلة .! شكراً للرياضي ، شكراً لاتحاد كرةً السلة ، شكراً للبنانيي الإغتراب هذا الإنجاز الرائع . على أمل توحد لبنانيي الداخل ، وإنتخاب رئيس للجمهورية !!؟؟ أضحى مبارك”.

كرة السلة توحد اللبنانيين .! لبنانيي الإغتراب #يتوحدون ويشجعون الرياضي اللبناني بطل #آسيا بكرة السلة .! شكراً #للرياضي ، شكراً لاتحاد #كرةً السلة ، شكراً للبنانيي #الإغتراب هذا الإنجاز الرائع . على أمل توحد لبنانيي الداخل ، وإنتخاب رئيس للجمهورية !!؟؟ أضحى مبارك — Talal El Makdessi (@TalalElMakdessi) June 16, 2024