الأحد 10 ذو الحجة 1445 ﻫ - 16 يونيو 2024 |
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طلال المقدسي: كرة السلة توحد اللبنانيين

منذ 53 دقيقة
طلال المقدسي

طلال المقدسي

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كتب رئيس “مؤسسة المقدسي الانمائية والاجتماعية” طلال المقدسي عبر حسابه على “أكس”:

“كرة السلة توحد اللبنانيين.! لبنانيو الإغتراب يتوحدون ويشجعون الرياضي اللبناني بطل آسيا بكرة السلة .! شكراً للرياضي ، شكراً لاتحاد كرةً السلة ، شكراً للبنانيي الإغتراب هذا الإنجاز الرائع . على أمل توحد لبنانيي الداخل ، وإنتخاب رئيس للجمهورية !!؟؟ أضحى مبارك”.

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