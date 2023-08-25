ناشر "السفير" طلال سلمان في ذمة الله

رحل مؤسس صحيفة “السفير” اللبنانية الصحافي طلال سلمان عن عمر يناهز الـ85 عاماً، بعد مسيرة اعلامية حافلة بالنجاحات.

وفي نبذة عن الراحل، بحسب موقع “على الطريق” الذي يحمل اسمه: “صحافي لبناني أصدر في 26 آذار 1974 جريدة “السفير” في بيروت، وهي يومية سياسية مستقلة – حملت شعار “جريدة لبنان في الوطن العربي وجريدة الوطن العربي في لبنان”، وشعارا مواكبا برسم الكثرة الغالبة “صوت الذين لا صوت لهم”، فشكّل منذ عقود مرجعية إعلامية في الشؤون العربية واللبنانية تحظى بالتقدير، وبالتأثير في الرأي العام.

ولد طلال سلمان في بلدة شمسطار عام 1938، وتزوج عام 1967 من عفاف محمود الأسعد، من بلدة الزرارية في جنوب لبنان، ولهما: هنادي، ربيعة، أحمد، وعلي.

يصف طلال سلمان خطواته على الطريق إلى الصحافة بمقدار ما يصف حال الصحافة اللبنانية وتطور مسيرتها لتصير “صحافة العرب الحديثة”.

أما مسيرته فمسيرة شاقة، بدأت في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي لـ “واحد من متخرجي بيروت عاصمة العروبة”، كما يصف نفسه في سيرته، استهلها مُصححا في جريدة “النضال”، فمخبرا صحافيا في جريدة “الشرق”، ثم محرّرا فسكرتيراً للتحرير في مجلة “الحوادث”، ومن ثم مديرا للتحرير في مجلة “الأحد”.

وفي خريف العام 1962 ذهب إلى الكويت ليصدر مجلة “دنيا العروبة” عن “دار الرأي العام” لصاحبها عبد العزيز المساعيد. لكن الرحلة لم تطل لأكثر من ستة أشهر عاد بعدها إلى بيروت ليعمل مديرا لتحرير مجلة “الصياد” ومحرّرا في مجلة “الحرية”، حتى تفرّغ لإصدار “السفير” في 26 آذار 1974.

وكان الراحل عضوا في مجلس نقابة الصحافة اللبنانية منذ العام 1976 حتى العام 2015. واشتهر أيضا بحواراته مع غالبية الرؤساء والقادة والمسؤولين العرب.