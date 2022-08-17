طلب إلى الحكومة... ومبدأ الإضراب حقّ مطلق للموظف

شكر رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر في تصريح، رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على إصداره اليوم التعميم رقم 23/2022 «الخاص بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والمجالس والأجهزة الأمنية بشأن إعطاء بدل إنتاجية للعاملين في القطاع العام».

وأكد الأسمر “دفع مرسوم بدل النقل للعسكريين والبالغ مليون ومئتي ألف ليرة شهرياً حتى يتمكنوا من القيام بعملهم المؤسساتي.

وطالب رئيس الحكومة ووزيري المال والعمل بالاستمرار بالحوار مع رابطة العاملين في الإدارة العامة والاتحاد العمالي العام لإعطاء مزيد من الحقوق للقطاع العام “الذي أصبح موظفوه وعسكريوه ومتقاعدوه من الفقراء الذين لا طاقة لهم على تحمّل تكاليف ذهابهم الى أعمالهم”.

ورأى أنّ “مبدأ الإضراب هو حقّ مطلق للموظف للمطالبة بإنصافه”، متمنياً “التخفيف من وطأة الإضراب المفتوح والعودة الى العمل ولو لمدّة يوم أو يومين في الأسبوع، لتسهيل معاملات وشؤون وشجون المواطنين في الوزارات كافةً”.