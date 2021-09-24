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طلب ردّ من المشنوق إلى القاضي بيطار عن ملف تفجير 4 آب

24 - سبتمبر - 2021
آخر تحديث: 24 - سبتمبر - 2021 9:57 صباحًا
أضرار انفجار المرفأ

أضرار انفجار المرفأ

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أفادت معلومات صحفية عن أن “وكيل الوزير السابق نهاد المشنوق المحامي نعوم فرح قدّم طلب ردّ إلى القاضي طارق بيطار عن ملف تفجير 4 آب إلى المحكمة الاستئنافية”.

كما أشارت المعلومات إلى أن طلب الردّ المقدّم من وكيل المشنوق لا يُصبح نافذاً إلا عندما يتبلغ البيطار شخصيًّا به والأخير غير موجود في قصر العدل اليوم.

يذكر أنه طلب النائب العام اللبناني القاضي غسان عويدات، الثلاثاء، من بيطار، إعداد تقرير حول أنباء عن تعرضه للتهديد من قبل حزب الله.

وجاء إعلان النيابة العامة على حسابها عبر “تويتر” بعد ساعات من تداول صحفيين وناشطين أنباء عن إرسال المسؤول بحزب الله وفيق صفا رسالة تهديد إلى بيطار، وأن الأخير ردّ عليه بعدم المبالاة.

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