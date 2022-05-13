طلب عاجل من لادي: عدم إدراج أي اسم على لوائح الشطب

تطالب الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات “لادي” وزارة الداخلية والبلديات بإصدار تعميم فوري وعاجل يؤكد الالتزام بتطبيق للقانون الذي يحظر على لجان القيد الابتدائية إدراج أي اسم جديد على لوائح الشطب بعد 25 آذار 2022، وذلك وفقًا للفقرة الثالثة من المادة 89 من قانون الانتخابات 44/2017، التي تنص على الآتي: “لا يجوز لأحد أن يقترع إلا إذا كان اسمه مقيدًا في لائحة الشطب العائدة للقلم أو إذا كان قد استحصل من لجنة القيد المختصة على قرار يقيد اسمه قبل الخامس والعشرين من شهر آذار بعد مراجعة الوزارة”.

وكانت الجمعية قد علمت أن وزارة الداخلية ستصدر تعميمًا ظهر يوم الخميس 12 أيار يمنع إدراج أي اسم على لوائح الشطب لئلا تستغل الماكينات الانتخابية للمرشحين والأحزاب الأمر قبيل الانتخابات النيابية في 15 أيار. ولكن حتى تاريخ إصدار “لادي”هذا البيان، لم تصدر وزارة الداخلية أي تعميم في هذا الشأن.