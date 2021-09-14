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طليس: ألم يحن الوقت لإقرار خطة النقل الوطنية؟

منذ 4 ساعات
بسام طليس

بسام طليس

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سأل رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس، اليوم الثلاثاء، رئيس الحكومة الجديدة نجيب ميقاتي، “ألم يحن الوقت لإقرار خطة النقل الوطنية التي أعدت في العام 2011 في ظل رئاستكم للحكومة الثانية وتضمينها البيان الوزاري للحكومة؟ وهل دولتكم تتبنون الاتفاق القاضي بدعم قطاع النقل البري قبل البدء الفعلي برفع الدعم عن المحروقات نهاية شهر أيلول 2021؟”.

وأمل في بيان، أن “يكون هذا الامر ضمن أولوياتكم ليبنى على الشيء مقتضاه فيما يتعلق بتعرفة النقل التي أصابها ما أصاب كل السلع من السوق السوداء”. مكررا المطالبة بإقرار خطة النقل.

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