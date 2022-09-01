طليس: الاجتماع مع وزير الطاقة تناول موضوع المحطات المقفلة وجدول الاسعار

أشار رئيس اتحادات النقل “بسام طليس” في حديث الى “الوكالة الوطنية للاعلام” الى ان الاجتماع الذي عُقد اليوم في وزارة الطاقة مع الوزير في حكومة تصريف الاعمال “وليد فياض” تناول موضوع المحطات المقفلة وجدول الاسعار.

وحضر الاجتماع كل من المديرة العامة للنفط “اورور فغالي” وممثل موزعي المحروقات “فادي ابو شقرا” وامين سر نقابة المحطات “حسن جعفر”.

وقال طليس: “اوصلنا الى الوزير فياض صرخة المحطات المقفلة من جراء الأعباء التي تتكبدها في ظل ارتفاع الكلفة، اذ ان اصحابها يدفعون ثمن المحروقات ٦٠٪؜ بالدولار، ونحن حريصون على مصلحة المواطن وعدم تحميلهم المزيد من ارتفاع الاسعار و بالتوازي ضرورة مراعاة مصلحة المحطات وعدم تكبدها المزيد من الخسائر”.

ولفت الى ان “الاجتماعات ستبقى مفتوحة مع المعنيين في وزارة الطاقة، من اجل الوصول الى حل يرضي الجميع على حد سواء”.