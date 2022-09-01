الخميس 5 صفر 1444 ﻫ - 1 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

طليس: الاجتماع مع وزير الطاقة تناول موضوع المحطات المقفلة وجدول الاسعار

منذ 33 دقيقة
بسام طليس

بسام طليس

A A A
طباعة المقال

أشار رئيس اتحادات النقل “بسام طليس” في حديث الى “الوكالة الوطنية للاعلام” الى ان الاجتماع الذي عُقد اليوم في وزارة الطاقة مع الوزير في حكومة تصريف الاعمال “وليد فياض” تناول موضوع المحطات المقفلة وجدول الاسعار.

وحضر الاجتماع كل من المديرة العامة للنفط “اورور فغالي” وممثل موزعي المحروقات “فادي ابو شقرا” وامين سر نقابة المحطات “حسن جعفر”.

وقال طليس: “اوصلنا الى الوزير فياض صرخة المحطات المقفلة من جراء الأعباء التي تتكبدها في ظل ارتفاع الكلفة، اذ ان اصحابها يدفعون ثمن المحروقات ٦٠٪؜ بالدولار، ونحن حريصون على مصلحة المواطن وعدم تحميلهم المزيد من ارتفاع الاسعار و بالتوازي ضرورة مراعاة مصلحة المحطات وعدم تكبدها المزيد من الخسائر”.

ولفت الى ان “الاجتماعات ستبقى مفتوحة مع المعنيين في وزارة الطاقة، من اجل الوصول الى حل يرضي الجميع على حد سواء”.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب زياد الحواط
    الحواط: علينا انتخاب رئيس يمثّل الثوابت والقناعات
    السيطرة على النيران في محمية تنورين
    رئيس جمعية تجّار الشمال يبحث مع السفير التركي سبل التعاون التجاري

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    متى تنحسر موجة الحرّ التي تضرب لبنان؟
    مقاتلات حربية إسرائيلية "أرشيفية"
    تحرك روسي "لافت" سبق القصف الإسرائيلي لمطار حلب
    الفنان فارس كرم
    رح خلّيك عبرة.. ميريام فارس تتوعد فارس كرم بعدما وصفها بكلمات "لا أخلاقية"!