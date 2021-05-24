طليس: تعرفة النقل ستلامس الـ14 ألف اذا رفع الدعم كلياً

قال رئيس اتحادات نقابات قطاع النقل البري بسام طليس عن تحرّك يوم الاربعاء 26 أيّار الحالي على الاراضي اللبنانية كافة، وأشار الى أنّه ضد فكرة قطع الطرقات بالمبدأ.

وأضاف طليس في حديث تلفزيوني: “اذا رفع الدعم كليا وخصوصًا عن قطاع النقل، ستصل تعرفة النقل الى 14000 ل.ل. بدل 3000 ل.ل. أو 4000 ل.ل.”.

وأشار طليس الى ان السائق العمومي هو مواطن قبل أن يكون سائقًا، كاشفًا انّه “اذا اعطيَ السائق بطاقة تمويلية، لن تُحلّ بهذه البطاقة أزمة الدعم ضاففي القطاع”.

وعن موضوع المعاينة الميكانيكيّة، أكد طليس أن “الشركة المُشغّلة للمعاينة الميكانيكية تعمل من دون أيّ مُسوّغ قانوني على الاطلاق”، مؤكداً ان “قطاع النقل البري هو أكثر القطاعات تمسكًا بالمعاينة الميكانيكية من أجل تأمين سلامة السائق والزبائن”.

توازياً، اعلن رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في صيدا والجنوب عبد اللطيف الترياقي في بيان، انه “تنفيذا للقرار الذي اتخذه الاتحاد العمالي العام بإعلان الاضراب العام يوم الاربعاء 26 الحالي، نطلب من عمالنا ومستخدمينا في صيدا والجنوب، وكافة الشرائح الاجتماعية المتضررة من تأخير تشكيل حكومة تلجم التدهور الحاصل على المستويات الاقتصادية والمالية والسياسية كافة، الى اوسع مشاركة في الاعتصام الذي سيكون يوم الاربعاء 26 الحالي الساعة العاشرة صباحا في ساحة بلدية صيدا، لنرفع معا الصوت عاليا لرفضنا للواقع الذي اوصلتنا اليه التصرفات غير المسؤولة، وزجت بالبلاد في اتون الهاوية”.