طليس: قرار الاستثناء من المفرد والمزدوج يشمل كل المركبات العمومية

أوضح رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس في بيان:

“بعد ورود عدد من المراجعات والاتصالات من السائقين العموميين عن تطبيق قرار وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي القاضي باستثناء المركبات العمومية من قرار المفرد والمزدوج اعتبارا من صباح اليوم، وبعد مراجعة مكتب الوزير فهمي، نؤكد أن القرار يشمل السيارات والفانات والاوتوبيسات والشاحنات العمومية كافة، وقد تبلغت الاجهزة الامنية بذلك”.

وختم داعيا السائقين “في حال التعرض لأي إشكال الاتصال على الرقم 112″، طالبا منهم “التزام شروط قرار التعبئة من حيث عدد الركاب واجراءات الوقاية”.