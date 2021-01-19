طليس: لإعطاء الناس أموالا بالتزامن مع الإقفال العام كي يبقوا في بيوتهم

أكد رئيس اتحادات ​النقل البري​ في ​لبنان​، ​بسام طليس​، أن “المسؤولين و​اللبنانيون​ عموما يعرفون أن ​قطاع النقل البري​ إن قرر التحرك ففعاليته وحضوره على الأرض يؤثر جدا”.

وتوجه طليس في تصريح تلفزيوني، الى المسؤولين المعنيين في الدولة، طالبا منهم “العمل بمنطق ومسؤولية ومعايير موحدة بموضوع ​الإقفال​ العام بسبب تفشي ​فيروس كورونا​”، مضيفا:

“الإقفال ضروري جدا جدا للحفاظ على صحة المواطنين، وكي تحمونا وتحموا أنفسكن رافقوا الإقفال بإعطاء الأموال للمواطنين كي يستطيعوا الجلوس في بيوتهم، ضعوا مليارين للناس، حتى لو زادت الديون على لبنان مليارين، اقفلوا البلد ولا تعطوا أي استثناء لأحد فيلتزم الجميع”.