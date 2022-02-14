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طليس: لاتخاذ الموقف المناسب من بنود الموازنة

14 - فبراير - 2022
بسام طليس

بسام طليس

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ذكر رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس “بحقوق الاتحادات التي شكلت من أجلها لجنة وزارية منذ أسبوعين”.

وسأل في بيان: “لماذا لا يدرج الموضوع على جدول أعمال مجلس الوزراء ويناقش بنظرة إيجابية؟”.

وطالب بـ”اتخاذ الموقف المناسب من بنود الموازنة العامة، التي تطاول الفئات الفقيرة والعمال والموظفين، وتحملهم أعباء وضرائب جديدة، وبتحديد الخطوات المناسبة في ضوء ما ستخرج به اللجنة الوزارية”.

وأسف للخطط الاقتصادية غير المدروسة، وعلى رأسها رفع الدولار الجمركي وانعكاسه ارتفاعاً في معظم اسعار السلع والمواد الغذائية.

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