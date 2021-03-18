طليس: لا نستطيع الاكمال بهذا الوضع.. وكرامة الناس أهم من 100 وزير

أوضح رئيس ​الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل​ ​بسام طليس​ أنه لن يتم رفع تعرفة النقل العام معتبرا ان “من السهل رفع التعرفة ولكن هذا ليس حلا والحل هو ان نرمي الكرة في ملعب الحكومة اللبنانية “.

وشرح طليس ان “نحن قدمنا مشروعين الاسبوع الماضي الاول نريد فيه لقطاع النقل تنكة ونصف يوميا للسيارات ​السياحة​ بـ25 الف ليرة، و3 صفائح مازوت لكل شاحنة وباص كبير بقيمة 20 لف ليرة”، مضيفا ان المشروع الثاني هو تقديم مبلغ شهري مقطوع لكل مركبة عمومية بكافة قطاعاتها للتعويض على السائق العمومي ما يتحمله نتيجة تقلب الاسعار وارتفاعها، وفق ما قال.

ولفت طليس الى أن الخميس المقبل “سنعقد اجتماعا لاخذ القرار بالتصعيد، لاننا لا نستطيع الاكمال بهذا الوضع، والمسؤولية اليوم تقع على ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ لتشكيل الحكومة​، لان كرامة الناس اهم من 100 وزير، ايا يكون هذا الوزير.”