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طليس: للالتزام بتعرفة الـ4000 ليرة للسرفيس

1 - يوليو - 2021
رئيس اتحاد نقابات النقل البري بسام طليس

رئيس اتحاد نقابات النقل البري بسام طليس

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علّق رئيس اتحاد ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس على ما أعلنه البعض عن رفع تعرفة السرفيس، نافيا هذا الأمر مؤكدا ان “هذا الكلام يضر بالسائقين وبالمواطنين ولا أساس له من الصحة، والتعرفة تصدر عن وزير الأشغال، أي زيادة عشوائية يعني أن السائق يخالف”.

وتابع ابو شقرا في تصريح تلفزيوني، أنه “لا أستطيع مطالبة الحكومة بتطبيق القانون وقمع اللوحات المزورة والسائقين غير اللبنانيين وأنا أخالف القانون برفع التعرفة، وبالتالي علينا الإلتزام بتعرفة الـ4000 ليرة للسرفيس، ولا يحق لأحد إصدار تسعيرة من رأسه، وأقول للسائقين العموميين: لا تحولوا الموضوع التعرفة مشكلة بينكم وبين أهلكم وجيرانكم لأن الراكب ليس إبن نائب أو إبن وزير أو إبن مدير مصرف”.

ولفت الى أن “السائق العمومي يعاني خصوصا أن قطع السيارات جميعها بالدولار وبالتالي أي تحسين هو قليل على السائقين العموميين، سيما أن القطاع يحل محل الدولة بالنقل العام”.

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