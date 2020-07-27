طليس للمواطنين: لعدم التوجه إلى المعاينة الميكانيكية لأنّ مشروع الإعفاء قد سلك طريقه

رئيس اتحاد نقابات النقل البري بسام طليس
رئيس اتحاد نقابات النقل البري بسام طليس

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أعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس أن المعاينة الميكانيكية باتت للدولة ولها حرية التصرف بها وسنمهلها شهراً لمعرفة ما ستفعله.

وتوجه طليس للمواطنين، وقال: “لعدم التوجه إلى المعاينة الميكانيكية لأنّ مشروع الإعفاء قد سلك طريقه ونشكر رئيس الحكومة ووزير الداخلية على الاستجابة لمطلبنا”.

وأضاف: “معيب على الدولة عدم حلّ أزمة الشاحنات التي تعبر الحدود براً مع سوريا وقد بادرنا كقطاع وتواصلنا مع الجانب السوري وسيتوجه وفد منا إلى سوريا لمتابعة هذا الأمر”.

وقال طليس لرئيس الحكومة: “لا بد من إتخاذ قرار بشأن 4 آلاف عائلة تعمل على شاحنات النقل الخارجي”.

وسأل: “لماذا لا يتم بيع المازوت للسائقين وفقاً للجدول الصادر عن وزارة الطاقة؟ وعلى وزير الطاقة التحرك مع وزير الإقتصاد لضبط المخالفين”.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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