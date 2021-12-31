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طليس: ليكن الخميس يوم غضب

31 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 31 - ديسمبر - 2021 1:17 مساءً
بسام طليس

بسام طليس

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طالب رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس العمال والسائقين بأن يكون يوم الخميس في 13 الحالي يوم غضب يعبر عن وجع السائقين على جميع الاراضي اللبنانية مدعوما من الاتحاد العمالي العام والنقابات العمالية كافة وعموم الشعب المتضرر”.

إلى ذل، عايد طليس اللبنانيين برأس السنة، وأضاف في بيان أصدره اليوم الجمعة: “عشية حلول عام 2022 مع ما رافق العام 2021 من معاناة طاولت الشعب اللبناني نتيجة الازمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية وتهاوي الليرة اللبنانية أمام الدولار”.

وأضاف: “نعاهدكم الاستمرار بالدفاع عن مصالحكم لفرض تنفيذ الاتفاق المبرم مع رئيس الحكومة بدعم القطاع وتطبيق القانون وكل ما من شأنه حماية العاملين فيه”.

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