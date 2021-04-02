الأثنين 3 محرم 1444 ﻫ - 1 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

طليس: ندعو للالتزام بقرار حظر التجول خلال فترة الأعياد

2 - أبريل - 2021
بسام طليس

بسام طليس

A A A
طباعة المقال

نفى رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل العام في لبنان بسام طليس في بيان، نفيا قاطعا جملة وتفصيلا ما يتم التداول به عبر بعض مواقع التواصل الإجتماعي، عن بيان مزعوم بإسم طليس، يدعو فيه “للسماح للمركبات العمومية بالعمل خلال فترة الإقفال في العيد، بموجب إذن عبر المنصة”.

وأكد طليس على مضمون البيان الصادر بإسم إتحادات ونقابات قطاع النقل العام في لبنان، بتاريخ اليوم في 2 نيسان 2021، الذي يدعو الى الإلتزام بقرار اللجنة الوزارية الخاصة بجائحة كورونا لجهة الإقفال، وحظر التجول في فترة الأعياد (أيام: السبت والاحد والاثنين، في 3 و4 و5 نيسان 2021).

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الاتصالات جوني القرم
    القرم: تحية لهذه المؤسسة الضامنة لاستقرار الوطن
    انفجار مرفأ بيروت
    ماذا قال اهالي الضحايا بعد سقوط جزء من الاهراءات وعشية الذكرى الثانية لانفجار المرفأ؟
    المحروقات
    أسعار جديدة للمحروقات... إليكم التفاصيل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    نوح زعيتر
    توقيف نجل نوح زعيتر في جونية.. اليكم التفاصيل
    الخبز لبنان
    إنفراجة في ​أزمة الخبز​.. وهكذا سيكون سعر الربطة
    سقوط "حطام الصاروخ الصيني"
    بعد طول انتظار.. فيديو يوثق لحظة سقوط "حطام الصاروخ الصيني"