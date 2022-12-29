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طليس: هذا سبب عودة طوابير الذل أمام المحطات

منذ ساعة واحدة
بسام طليس

بسام طليس

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اعتبر رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس في بيان أنّ “عودة طوابير الذل أمام محطات المحروقات، سببه 24 ساعة من التخبط نتيجة الإدارة غير المسؤولة. من جديد نقول عن وزارة التصميم والتخطيط في إدارة مشاريع الدولة، واليوم نردد ونقول بل نطالب بوزارة تنسيق بين الحكومة ووزارة الطاقة ومصرف لبنان وجمعية المصارف، كي لا يقع المواطن ضحية من جديد بسبب السياسات والقرارات الارتجالية”.

يذكر أنه أسعار المحروقات أصبحت صباح اليوم الخميس 29/12/2022 على الشكل التالي:

– البنزين 95 أوكتان: 709000 ليرة لبنانية

– البنزين 98 أوكتان: 729000 ليرة لبنانية

– المازوت: 790000 ليرة لبنانية

– الغاز: 466000 ليرة لبنانية.

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