طليس يحذر: قد نقفل المعاينة أمام الجميع

رئيس اتحاد نقابات النقل البري بسام طليس
رئيس اتحاد نقابات النقل البري بسام طليس

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أعلن رئيس اتحاد نقابات النقل البري بسام طليس “الاتفاق على آلية جديدة في شأن المساعدات للسائقين العموميين، وكذلك الاتفاق على عقد اجتماع مع وزيرَي الأشغال والاقتصاد ليُبنى على الشيء مقتضاه في موضوع التعرفة”.

 

وأكّد في مؤتمر صحافي أنّ المعاينة الميكانيكية “يجب أن تكون في عهدة وإدارة الدولة اللبنانية”، وقال طليس: بدءاً من اليوم وحتى 15 تموز المقبل، إذا لم تبادر الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في موضوع المعاينة الميكانيكية واستردادها من قبل الدولة وفق الأصول، فسنقفل المعاينة أمام جميع اللبنانيين.

وسأل “بموجب أي مستند أو قانون أو قرار تأخذ الدولة حصة من المعاينة الميكانيكية الحالية طالما المعاينة تخالف الأصول؟”.

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