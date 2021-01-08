fbpx

برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

طليس يزف بشرى لسائقي الفانات والاوتوبيسات

منذ 59 دقيقة
رئيس اتحاد نقابات النقل البري بسام طليس

رئيس اتحاد نقابات النقل البري بسام طليس

A A A
طباعة المقال

أصدر رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس البيان التالي:
من منطلق:
” لا تُرك حق وراءه مطالب”
“العدل اساس الملك”
“ما بعد الضّيق إلّا الفرج”

نتيجة للمتابعة والاتصالات التي قامت بها اتحادات ونقابات قطاع النقل البري وبعد الاتفاق مع الصديق معالي وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي.

أزف بشرى لجميع الاخوة الزملاء سائقي الفانات والاوتوبيسات على جميع الاراضي اللبنانية بالسماح لهم بمعاودة العمل اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء ٢٠٢١/١/١٢ وفق الشروط والاجراءات الصحية التي سوف تصدر بمضمون قرار وزير الداخلية والبلديات.

    المزيد من أخبار لبنان

    نقابة الممرضات والممرضين
    نقابة الممرضات والممرضين: لوضع كل الإمكانات اللوجستية والمادية بتصرّف الأزمة الصحية
    الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
    الضمان الاجتماعي: إضافة مختبرات جديدة لإجراء فحص كورونا
    دوريات لقوى الأمن
    حصيلة محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    رمان
    يحارب الفيروسات … ما لا تعرفونه عن فوائد قشر الرمان
    ثعبان
    بالفيديو: ثعبان ضخم “يقتحم” منزل مواطن تايلاندي… وهذا ما فعله
    فيسبوك تلغي زر الإعجاب
    فيسبوك يلغي زر الإعجاب للصفحات العامة