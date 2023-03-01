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طليس يكشف عن توافق بين وزيرَي المال والداخلية بشأن أموال البلديات

منذ ساعة واحدة
بسام طليس

بسام طليس

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كشف رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، عن توافق بين وزيري المال والداخلية على أن يُعدّ وزير الداخلية مشروعي مرسومين في شأن الأموال العائدة للصندوق البلدي المستقل وعائدات الخلوي، على أن يصار إلى تحديد السعر حسب سعر صيرفة لاحقًا.

وكان طليس، وهو مسؤول الشؤون البلدية والاختيارية في حركة “أمل”، قد زار وزير المال يوسف الخليل، وكذلك رئيس اتحادات نقابة عمال بلدية طرابلس والميناء، ورئيس نقابة عمال طرابلس والميناء، ومندوبين عن إطفائية طرابلس، حيث أثاروا موضوع المساهمة التي أحالها وزير الداخية على وزارة المال لسداد المبالغ المكسورة لعمال إطفائية المدينة.

 

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