الأربعاء 13 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 7 ديسمبر 2022 |
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طوابع بأسعار خياليّة في الشمال.. وأمن الدولة يوضح!

منذ 60 دقيقة
أمن الدولة

أمن الدولة

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أوقفت المديريّة العامة لأمن الدولة اللبنانيَّين (و. ع.) و( ع. أ.) بعد مداهمات قامت بها مديريّة الشمال الإقليميّة على المكاتب المولجة ببيع الطوابع، وفاجأت إحدى الدوريّات أحد المكاتب، حيث كان المذكوران يبيعان طوابع مزوّرة، وبأسعار خيالية.

تمّ التحقيق معهما وتُركا بسند إقامة بأمرٍ من القضاء، بعد تعهّدهما بعدم بيع الطوابع من جديد.

في سياق متصل بشأن توقيف بائعي الطوابع في الشمال، أوضح مصدر في أمن الدولة أن الموقفين اللذين أخلي سبيلهما كانا يبيعان الطوابع بأسعار خيالية، مستغلين حاجة المواطنين لها، ولم يزوراها، من أجل ذلك أخلي سبيلهما من قبل القضاء، متعهدين بعدم بيعها مجدداً، فاقتضى التوضيح.

 

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