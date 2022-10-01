طوابير الأفران ستختفي بدءاً من هذا التاريخ

أعلن رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان النقيب ناصر سرور أنه “ابتداء من نهار الاثنين ستشهد الطوابير في الافران اختفاء تدريجيا”.

وقال في بيان: “بعدما شهدنا طوابير متنقلة أمام الأفران في المناطق اللبنانية كافة، بسبب الحسم 10 في المئة للأفران، تم التواصل مع وزير الاقتصاد الدكتور أمين سلام لحل الأزمة، واكد لنا أنه سيعيد الحسم للافران الصغيرة والمتوسطة ويبقي التخفيض على الافران الكبيرة التي لديها زيادات، بعد اكتمال تحقيقات الاجهزة الامنية”.

وتابع: “اليوم صدر جدول التوزيع كما وعد وزير الاقتصاد، لذلك بدءا من بعد ظهر الاثنين المقبل، ستشهد الطوابير اختفاء تدريجيا”.

وشكر سرور لوزير الاقتصاد واللجنة الامنية ممثلة بالعميد محمد الشيخ ونائب رئيس أمن الدولة حسن شقير وفرعي المعلومات وامن الدولة “الجهود التي بذلوها لتأمين الاستقرار في قطاع المخابز والافران والمطاحن”، واكد “التعاون المطلق لتأمين الاستقرار وتخفيض حصة من لديه زيادة وزيادة حصة من لديه نقص من الافران على الاراضي اللبنانية كافة، بالتعاون مع الاجهزة الامنية والوزارة”.