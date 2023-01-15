"طوابير خامسة" في كل المناطق.. واستنسابية في تطبيق العدالة!

اعتبر النائب أديب عبد المسيح أنّ هناك استنسابية في تطبيق العدالة، مشيرًا إلى أنّه “مهما كانت التهمة التي ارتكبها وليم نون كبيرة، فهل يعقل أن يتم توقيفه بينما المسؤولون عن تفجير المرفأ ونصف العاصمة وأكثر من مئتي قتيل وآلاف الجرحى، طليقين”؟

كما رأى عبد المسيح، في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية، أن “هناك أمورًا تفرض على القاضي أن يراعي ظروف الناس، خصوصًا أولئك الذين فُجعوا بأبنائهم”، داعيًا الجيش والأجهزة الأمنية إلى فرض الأمن بالقوة لضبط المخلين بالأمن والاعتداء على كرامة المواطنينن، متخوفاً من طوابير خامسة منتشرة في كل المناطق، بهدف القيام بأعمال شغب لفرض أمر واقع جديد.